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Bursa'da Uyuşturucu ve Para ile Yakalanan Şahıslar Trafik Kazası Geçirdi

Bursa'da Uyuşturucu ve Para ile Yakalanan Şahıslar Trafik Kazası Geçirdi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil peşine düştüğü trafik ekiplerine çarptıktan sonra bir direğe çarparak durdu. Araçta bulunan şüphelilerden yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil şehri birbirine kattı. Oto yoldan gişelere kadar gidip geri dönen otomobil yolu kesen bölge trafik ekiplerine çarptı, ardından kontrolü kaybedip direğe çarparak durdu. Şüphelilerin aracından yüklü miktarda uyuşturucu ve para çıktı. Kazaya karışan şahıs, basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna 'sürücüye sor' cevabını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, cezaevi etrafında ring atan 43 ACB 995 plakalı aracın sürücüsü O.A.'dan şüphelenince 'dur' ikazında bulundu. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan sürücü şehir içinden otobana çıkarak son sürat kaçmaya başladı. Asayiş ekiplerinin peşini bırakmadığı sürücü İstanbul otobanına girip kuzey gişelerden tekrar merkeze dönüş aldığı esnada trafik ekipleri aracın önünü kesti. Bu esnada trafik polis aracına çarpan otomobil kontrolü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobildeki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelileri arayan polis bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para bulurken, araçtaki yolcu konumunda bulunan bir şahıs ise basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna, 'sürücüye sor' diyerek cevap verdi.

4 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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