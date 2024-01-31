Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemlik'te 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama düzenledi. Gemlik ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde H.Ö.T. (55) isimli kişinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan UYAP aranma kaydı olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - BURSA