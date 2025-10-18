Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 620 Gram Kokain Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda:

123 parça halinde toplam 620 gram kokain, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 74 bin 400 TL ve 100 Euro ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - BURSA