Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu kullanarak satan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu kullanarak satan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde yaşayan M.K., Ü.Y.M., F.S. ve Z.A. isimli şüphelilerin evlerinde uyuşturucu kullandıkları ve satışını yaptıklarına dair bilgiler edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri operasyonda şüphelileri kıskıvrak gözaltına alırken, ev ve araçlarında aramalar yaptı. Aramalarda; 300 gram selvia, 10 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan payp ve gulu gulu ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Ü.Y.M. ve F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A. ise Çocukevleri Sitesine teslim edildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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