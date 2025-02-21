Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Şafak Operasyonu: 5 Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 uyuşturucu taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları şahısların evine şafak vakti operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan operasyonda evler didik didik arandı.

Kaymakam Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan aramalar sonucunda 25 gram sentetik kannobinoid maddesi, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 2,60 gram esrar maddesi, 3 parça halinde 2,80 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ile 65 bin TL ve 2 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda sonucunda uyuşturucu tacirleri Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., Tanju Y. ile Hasan Ş. yakalandı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA