Bursa'da narko ekipleri uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen iki şahsı düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

Ekipler, Erdal Y. (39) ve Hasan S. (35) isimli şahısların araçla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Teknolojik ve fiziki takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada 54 gram metanfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA