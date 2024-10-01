Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan iki kişi gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Evlerinde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit ettiği C.B. ve İ.K.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Garipçe Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, sigara paketi içerisinde 11 adet alüminyum folyo kağıda parça parça sarılı vaziyette 477 gram metamfetamin, 2 adet payp düzeneği, 812 adet tüketime hazır paketlenmiş halde makaron ve 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan C.B. ve İ.K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Karacabey Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk bursa Suç

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });