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Bursa'da Uyuşturucu Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, takibe aldıkları 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. 60 gram bonzai ele geçirilen şahıslardan ikisi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları 3 uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı. Yapılan üst aramasında toplam 60 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan S.C., B.Y. ve E.K. isimli şahısların üst aramasında toplam 60 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan S.C. ve B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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