Bursa'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı
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İnegöl'de Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskında, depo olarak kullanılan bir yerde 120 gram bonzai ile birlikte bir uyuşturucu taciri yakalandı. Şüpheli Sedat B. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin depo olarak kullanılan yere yaptığı baskında, uyuşturucu taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Takip sırasında Mahmudiye mahallesindeki bir depoya giren şahsı yakaladı. Depoda yapılan aramada 120 gram bonzai uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Sedat B. (45) gözaltına alındı.

Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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