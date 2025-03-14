Bursa'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı yakalayarak aracında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. M.A. tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri şahsı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli, aracının önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa