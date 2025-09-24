Bursa'da Uyuşturucu Taciri Kıskıvrak Yakalandı

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu tacirini, kaçmaya çalışırken yakaladı. Evde yapılan aramada 80 gram bonzai ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Şüpheli Kadir T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Eve giren şahıs yakalandı. Evde yapılan aramada yaklaşık 80 gram bonzai uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli Kadir T. (35) sorgulamanın ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
