Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Markette Yakalandı

Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan aranan ve 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, eşinin çalıştığı marketi ziyaret edince yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kalan ve uyuşturucu madde bulundurma ile ticaretini yapma suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eser I.'yi bulmak için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Şüphelinin markette çalışan eşini ziyaret ettiğini belirleyen ekipler, yaptıkları takip sonrası Eser İ.'yi markette yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA