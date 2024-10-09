Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Markette Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Markette Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti suçlarından 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Eser I., eşinin çalıştığı markette yakalandı. Emniyet ekipleri teknik ve fiziki takiple suçluya ulaştı.

Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan aranan ve 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, eşinin çalıştığı marketi ziyaret edince yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kalan ve uyuşturucu madde bulundurma ile ticaretini yapma suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eser I.'yi bulmak için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Şüphelinin markette çalışan eşini ziyaret ettiğini belirleyen ekipler, yaptıkları takip sonrası Eser İ.'yi markette yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk bursa

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.