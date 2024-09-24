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Bursa'da Uyuşturucu Suçlusu Kayınvalidesinin Evinde Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Suçlusu Kayınvalidesinin Evinde Yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti suçlarından aranan Kadir B., 6 yıl boyunca ağabeyinin kimliğiyle saklandıktan sonra kayınvalidesinin evinde yakalandı. 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçlarından aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi kayınvalidesinin evinde yakaladı. Şahsın 6 yıl boyunca ağabeyinin kimliğiyle saklandığı ortaya çıktı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için abisinin kimliğini kullanan ve 6 yıldır farklı adreslerde kalan Kadir B.,'yi takibe alan ekipler, şüphelinin kayınvalidesine ziyarete gideceği bilgisine ulaştı. Akşam saatlerinde savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi evin içinde saklanırken yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk bursa Suç

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