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Bursa'da Uyuşturucu Partisi Yaparken 8 Kişi Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Partisi Yaparken 8 Kişi Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir bağ evinde yapılan uyuşturucu partisine müdahale ederek 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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