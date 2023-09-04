Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 55 gram esrar, hassas terazi ve 10 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.