Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Yakalandı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 55 gram esrar, hassas terazi ve 10 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen S.G. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 55 gram esrar, hassas terazi ve 10 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - 3. Sayfa