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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda 63 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda 63 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 yaşındaki A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Operasyon sırasında evinde 124 kök esrar, ruhsatsız tüfekler ve hassas terazi ele geçirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli A.D. (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.D.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Kedikaya Mahallesi'nde bulunan ev ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 124 kök esrar maddesi, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tüfek ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan A.D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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