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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Karacabey'de yapılan uyuşturucu baskınında 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 171 gram esrar ve 30 gram kenevir bulunuyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 kişi ise tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde kullanan şahısların olduğu ihbarıyla harekete geçti. Zanlıları fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelilerin ikametlerine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 171 gram esrar, 30 gram kenevir, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 435 TL, 600 dolar ve 300 Euro ele geçirildi.

İkamette bulunan A.G. (25) ve V.O. (64) 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınırken, Ü.D. (34), Ö.M. (59) ve K.Y. (45) 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ü.D. (34), Ö.M. (59) ve K.Y. (45) alınan ifadelerinin ardından Karacabey Adliyesi'ne sevk edildi. Ü.D., Ö.M. ve K.Y. cezaevine gönderilirken, A.G. ve V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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