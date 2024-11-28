Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Yastık Kılıfında Metamfetamin Ele Geçirildi

Uyuşturucu tacirleri zehirleri yastık kılıfına saklamış

"Annemden öğrendiğim gibi" yazılı yastık kılıflarında 2 kilogram 720 gram metamfetamin yakalandı

BURSA - Bursa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yastık kılıfına zulalanmış 2 kilogram 720 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, "Annemden öğrendiğim gibi " yazılı yastık kılıflarında 2 kilo 720 gram uyuşturucu buldu.

Daha önceden 17 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Yetkin K.ve 7 suçtan kaydı bulunan 38 yaşındaki Mecit T. operasyonla gözaltına alındı. Şahısların Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen evde yapılan aramada "Annemden öğrendiğim gibi" yazılı yastık kılıfına saklanmış paket halinde 2 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.