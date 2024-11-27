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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Yastık Kılıfında 2.750 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Yastık Kılıfında 2.750 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bursa'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yastık kılıfına zulalanmış 2 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirirken, iki şüpheli tutuklandı.

Bursa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yastık kılıfına zulalanmış 2 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, "Annemin dediği gibi olsun" yazılı yastık kılıflarında 2 kilo 750 uyuşturucu buldu.

Daha önceden 17 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Yetkin K.ve 7 suçtan kaydı bulunan 38 yaşındaki Mecit T. operasyonla gözaltına alındı. Şahısların Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen evde yapılan aramada "Annemin dediği gibi olsun" yazılı yastık kılıfına saklanmış paket halinde 2 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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