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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Karı-Koca Tutuklandı

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Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının iç çamaşırlarına saklandığı belirlendi.

Bursa'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının, iç çamaşırlarına saklandığı belirlendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Gemlik ilçesi Balıkpazarı Yedievler Sokak'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 956,29 gram metamfetamin, uyuşturucudan temin edilen nakit para ve uyuşturucu içmede kullanılan ekipman ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının da, kadının iç çamaşırlarına saklandığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve eşi G.Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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