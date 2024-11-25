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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri, şüpheli bir araç sürücüsü üzerinde yaptıkları aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs, sorgulamanın ardından tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelendikleri araç sürücüsü üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy mahallesinde uygulamasında şüphelendikleri araç ve sürücü üzerinde arama yaptı. Sürücü Sefa D. (30) üzerinde yapılan aramada 30 gram Selvi uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturuculara el konuldu.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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