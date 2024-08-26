Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Miktar Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde narkotik ekipleri, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Durum üzerine harekete geçen ekipler, B.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde; metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli B.A. ise ekiplerden kaçamadan kıskıvrak yakalandı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA