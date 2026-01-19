Haberler

Osmangazi'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda fişek ve uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da yapılan uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 68 yaşındaki Y.D.'nin ikametinde esrar ve çok miktarda nakit para ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler Y.D. (68) isimli şahsın ikametinde adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 68,70 gram esrar maddesi ile 16 adet tabanca fişeği bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 655 TL, 355 Euro, 431 Amerikan doları ve 25 İngiliz sterlini nakit paraya el konuldu.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli Y.D. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA

