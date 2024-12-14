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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 47 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 47 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan Gece Kartalları, şüphelendikleri bir şahsın göbeğinden 47 gram metamfetamin ve 7 bin 350 lira nakit para ele geçirdi. Şahısın gözaltında 'Yakmayın beni' diyerek yalvardığı bildirildi.

Bursa'da devriye attığı sırada bir şahıstan şüphelenen gece kartalları, şahsın üzerinden satışa hazır halde bulunan 47 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıs gece kartallarına, "Yakmayın beni" diye yalvardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları devriye attıkları esnada göbeğinde şişlik olan bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında şahsın göbek bölgesinde satışa hazır halde toplam 47 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden olduğu düşünülen 7 bin 350 lira ele geçirildi. Bekçiler tarafından gözaltına alınan Mehmet G. görevlilere "Yakmayın beni" diye yalvardı. Görevliler gözaltına aldıkları şahsı Çarşı Polis Merkezi'ne getirdi.

43 yaşındaki şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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