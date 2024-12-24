Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tacir Yakalandı, 2'si Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 3 uyuşturucu tacirini kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Hocaköy Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Baskında 3 uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ekipler şüpheliler F. E., H. E. ve Y.C.'yi gözaltına aldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl'dezehir tacirlerine yönelik uygulamalarda 91 gram metamfetamin,18.90 gram sentetik kannabınoıd,1,30 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 Adet 9x19 mm tabanca ve 200 adet 9x19 mm fişek,2 adet 7x65 tabanca ve 200 adet 7x65 fişek ele geçirildiğini bildirdi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan F.E. ile H.E. tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA