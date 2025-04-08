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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şüpheli Yakalandı, 25 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı ve 25 kilo uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Bursa'da dev operasyon : 24 şüpheli yakalandı, 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler yaptıkları operasyonda 24 şüpheliyi, 25 kilodan fazla uyuşturucu madde ve silahla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde tespit ettikleri 24 şüphelinin izini sürdü. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçen jandarma, 24 şüpheliyi düzenledikleri operasyonda, 25 kilo 826 kilo uyuşturucu madde, 72 bin lira nakit para, 9 adet sentetik ecza malzemesi, 11 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ile yakaladı.

İfadesi alınmak üzere götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 24 şüpheliden 19'u tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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