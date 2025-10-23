Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Karacabey'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 488 sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 kasatura ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçuna yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Onlarca polisin katıldığı, ikametlerin etrafının sarıldığı ve koç başlarıyla kapıların kırıldığı operasyon havadan ve karadan polis kamerasına yansıdı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu işlendiği tespit edilen ikamete şafak vakti operasyon yapıldı. Onlarca polisin katıldığı operasyonda, polisler ikametlerin etrafını sardı. Koçbaşları ile kapılar kırılmasının ardından yapılan ikamet aramalarında 10 bin 488 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

