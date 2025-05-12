Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Devriye atan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir araçtan şüphelendi. Durdurulan araçta bulunan H.Y.'nin yapılan üst aramasında 11 gram metamfetamin, E.T.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 250 gram sentetik kannaboid ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA