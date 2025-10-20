Bursa'da Uyuşturucu Kullanıcısı Yangın Çıkardı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen bir kişi, aynı apartmanda 4'üncü kez yangın çıkardı. Apartman sakinleri büyük panik yaşarken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan F.K., babası tarafından evden kovulmasının ardından apartmanın bodrum katına yerleşti. Son günlerde üç farklı kez apartmanın bodrum katında iddialara göre yangına sebep olan F.K., bu kez çatı katını ateşe verdi. Gece 03.30 sularında başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, daha önceki yangınların açtığı maddi hasar daha da artı. Olay yerine gelen polis ekipleri babasının evinde buldukları şahısı gözaltına aldı. Apartman sakinleri şahısın tutuklanmasını dört gözle beklediklerini dile getirirken, olay yerinde inceleme devam ediyor. - BURSA