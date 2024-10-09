Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Kullanan İki Arkadaş Kavga Etti, Bıçakla Yaralandılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi ilçesinde evde uyuşturucu kullanan iki arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taştı ve çevredekiler olaya müdahale etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre evde uyuşturucu kullanıp kavgaya tutuşan 2 arkadaş, birbirilerini bıçakla yaraladı. Sokağa taşan kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga sonrası sokaktaki görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde arkadaşı E.Ç (25) ile oturan B.B. (25), uyuşturucu kullandıktan sonra sözlü tartışma yaşadı. Aralarındaki sözlü tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan iki arkadaş, yanlarındaki bıçakla birbirlerine saldırdı. 2 arkadaşın kanlı kavgası sokağa taşınca çevredekiler 112 ekiplerine ulaştı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada olay yerine gelen sağlık ekipleri iki arkadaşı Çekirge Devlet Hastanesine sevk ederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bıçaklama olayından sonra şahısların sokağa çıkması, vatandaşların da yaralılara yardım etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Osmangazi Güvenlik 3-sayfa Sağlık Kavga bursa Suç

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.