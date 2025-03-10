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Bursa'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: 5 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: 5 Gözaltı
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İnegöl'de polis, 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi ve 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ve içindeki 5 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Gözaltına 2'si kadın 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde devriye gezen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, şüphelendikleri 16 BCF 130 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçarken, içerideki 4 kişi de yola uyuşturucu ve aparatlarını attı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil, içindekilerle birlikte durduruldu. 2'si kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 15 gram bonzai uyuşturucu ele geçirildi. Şahıslardan uyuşturucu temininde bulundukları tespit edilen Berat K. ve Kader Ş. de gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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