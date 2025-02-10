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Bursa'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Bursa'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
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Yenişehir ilçesinde yapılan uygulamada, 28 yaşındaki C.S. üzerinde 30 gram uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 27 yaşındaki F.F.'nin üstünde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulamada üzerinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilen C.S. (28) gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Uygulamada F.F.'nin (27) yapılan üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulamaların tüm hızıyla devam edeceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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