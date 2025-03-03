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Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Eğitimleri

Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Eğitimleri
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narko Nokta' projeleri kapsamında 21 etkinlik düzenleyerek 3 bin 772 kişiye uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bilgilendirme yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""Narko Nokta " başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 3 bin 772 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 21 ayrı etkinlikte 3 bin 772 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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