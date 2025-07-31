Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Seminer Düzenlendi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği 31 etkinlikte 7 bin 663 kişiye ulaşıp eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eğitim, bilgilendirme ve farkındalık semineri gerçekleştirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14 Temmuz / 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında 31 ayrı etkinlikte 7 bin 663 kişiye ulaşılarak eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa