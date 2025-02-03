Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Farkındalık Eğitimleri Düzenlendi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 23 etkinlikte 5 bin 459 kişiye uyuşturucu ile mücadele eğitimi vererek farkındalık oluşturdu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 459 kişiyi bilgilendirdi.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 23 ayrı etkinlikte 5 bin 459 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA