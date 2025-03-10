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Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi: 4 Bin 614 Kişiye Ulaşıldı

Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi: 4 Bin 614 Kişiye Ulaşıldı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narko Nokta' etkinlikleriyle 25 ayrı yerde 4 bin 614 kişiye uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 4 bin 614 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 25 ayrı etkinlikte 4 bin 614 kişiye ulaşılarak "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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