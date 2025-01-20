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Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele: 431 Bin Vatandaşa Ulaşım Sağlandı

Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele: 431 Bin Vatandaşa Ulaşım Sağlandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1 yılda 431 bin 912 vatandaşa ulaşarak çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Gençleri uyuşturucu tuzağından korumak amacıyla seminerler verildi ve özel projeler tanıtıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bir yılda bin 35 ayrı faaliyetle birlikte 431 bin 912 vatandaşa ulaştı. Kentin farklı noktalarında eğitim veren ekipler, ailelere bilinç katan çalışmalara imza atarken, gençlerin de uyuşturucu tuzağına düşmemesi adına seminer vermeye devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği iştirakleriyle, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber", "Gençlik Modülü", "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Modülü" eğitim faaliyetlerinin yanı sıra "UYUMA" ve "WhatsApp Narkotem İhbar Hattı" projelerinin tanıtımı çerçevesinde, okullar, halk eğitim merkezleri, Kur'an kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, fuar alanları, festival-konser alanları, üniversite kampüsleri, yol uygulamaları, parklar ve şehrin muhtelif noktalarında bin 35 ayrı faaliyet düzenledi. İl genelinde sahada çalışmalar sürdüren ekipler, 1 yılda 431 bin 912 vatandaşa ulaştı. Çalışmalara devam eden ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmaların hız kesmeyeceğinin de altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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