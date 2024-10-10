Bursa'da Uyuşturucu Etkisiyle Metroda Tedirginlik Yaratıldı
Bursa'da metroya binen bir kişinin uyuşturucu etkisiyle ayakta zor durması, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Olay yerine polis çağrıldı ve yolcular tarafından anbean kaydedildi.
Bursa'da uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi metroya bindi. Metro içinde kendinden geçen şahıs vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.
Bursa'da metroya binen bir kişi uyuşturucu etkisiyle ayakta zor durdu. Toplu ulaşımda vatandaşları tedirgin eden şahsın, kendinden geçtiği ve ayakta zor durduğu görülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis çağırıldı. Madde etkisindeki kişinin metroda vatandaşları tedirgin ettiği anlar ise yolcular tarafından anbean kaydedildi. - BURSA