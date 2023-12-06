Bursa'da Uygulamada 24 Aranması Olan Şahıs Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 24 aranması olan şahıs gözaltına alınırken, 60 gram uyuşturucu, 3 bin 500 adet kaçak sigara ve 4 silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 24 aranması olan şahıs gözaltına alınırken, 60 gram uyuşturucu, 3 bin 500 adet kaçak sigara ve 4 silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 5 binin üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet kurusıkı silah, 32 adet fişek, 3bin 500 paket kaçak sigara, 2 adet bıçak, bir adet muşta, bir adet hassas terazi, 42,4 gram metamfetamin ve 17,39 esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli bir aracı inceleyen ekipler 3 bin 500 adet kaçak sigarayı da ele geçirdi. Öte yandan, trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi, 34 araç sürücüsüne toplam 108 bin 232 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güveni' için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti. - BURSA