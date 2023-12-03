Bursa'da Uygulama: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi, 7 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa polisi narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaparak bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirdi. Araması bulunan 7 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca yapılan uygulamada 103 araç kontrol edilerek, 9 araç sürücüsüne toplam 36 bin 673 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa polisi narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Araması bulunan 7 kişi de gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevik kuvvet, narkotik, güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla 2 Aralık Cumartesi günü 21.30 ile 23.30 saatleri arasında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Bölgesi'nde yapılan sabit yol ve hareketli uygulamalar ile Motosikletli Polis Timlerinin gün içerisinde yaptıkları sabit ve hareketli uygulamalarında; 398 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ruhsatsız tüfek, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız silah, bir adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve 51,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca yapılan uygulamada 103 araç kontrol edilerek, 9 araç sürücüsüne toplam 36 bin 673 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA