Bursa'da Uygulama: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 gram eroin, 4,15 gram uyuşturucu madde, 4 adet captagon hap, 0,45 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama neticesinde 5 bin 180 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 gram eroin, 4,15 gram uyuşturucu madde, 4 adet captagon hap, 0,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 98 işyerini denetleyen ekipler 2 bin 66 kişiyi sorguladı. Denetleme neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalandı. 4 iş yerinde 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği, 1 işyerinde ruhsatın ibraz edilemediği, 2 işyerinde 2 çalışanın SGK bildirimi yapılmadığı, 1 işyerinde TAPDK belgesinin olmadığı ve 1 işyerinde canlı müzik belgesinin olmadığı anlaşılırken işyerlerine işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 629 araç kontrol edildi, 27 araç sürücüsüne 91 bin 504 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. - BURSA