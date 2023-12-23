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Bursa'da Uygulama: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada 9 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca işyerlerinde çeşitli suçlara rastlandı ve işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 gram eroin, 4,15 gram uyuşturucu madde, 4 adet captagon hap, 0,45 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama neticesinde 5 bin 180 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 gram eroin, 4,15 gram uyuşturucu madde, 4 adet captagon hap, 0,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 98 işyerini denetleyen ekipler 2 bin 66 kişiyi sorguladı. Denetleme neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalandı. 4 iş yerinde 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği, 1 işyerinde ruhsatın ibraz edilemediği, 2 işyerinde 2 çalışanın SGK bildirimi yapılmadığı, 1 işyerinde TAPDK belgesinin olmadığı ve 1 işyerinde canlı müzik belgesinin olmadığı anlaşılırken işyerlerine işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 629 araç kontrol edildi, 27 araç sürücüsüne 91 bin 504 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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