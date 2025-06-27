Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayınca Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

BURSA (İHA) – Bursa'da üst geçidi kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerindeki üst geçidi kullanmayan kadın, karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA