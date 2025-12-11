100 metre ilerideki üst geçidi kullanmadı canından oluyordu

Haberler

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üst geçidi kullanmadan ana yoldan karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, 100 metre mesafede bulunan üst geçidin dikkate alınmaması nedeniyle gerçekleşti.

Bursa'da 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp ana yolu kullanan şahıs, otomobilin çarpması sonucu canından oluyordu.

Olay, saat 5.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvar Merinos Parkı kuzey girişi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 100 metre ileride üst geçit bulunmasına rağmen araçların aralıklarla geçmesini fırsat bilen M.M.Ö. (36) ana yoldan karşıya geçmek istedi. Karşıya geçtiği esnada, Ş.S.T.'nin idaresindeki 16 AIA 707 plakalı otomobilin çarpması yere savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, M.M.Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

