Bursa'da Uçuruma Yuvalanan Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Bursa'da Uçuruma Yuvalanan Otomobil Kazasında 3 Yaralı
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İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ve iki arkadaşı yaralandı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanefi G. (18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta sürücü ve araçtaki arkadaşları Özkan Ş. (18) ile Eylül H. (17) yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce yoğun çalışma sonucu kurtarıldı. Uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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