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Bursa'da Turistleri Taşıyan Otobüs Yangınla Kül Oldu

Bursa'da Turistleri Taşıyan Otobüs Yangınla Kül Oldu
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Bursa'da içinde 35 Suudi turist bulunan otobüsün motorunda çıkan yangın, sürücünün zamanında müdahalesi ile can kaybı olmadan kontrol altına alındı. Otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da turistleri taşıyan otobüsün motorunda yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip 35 Suudi Arabistanlı turisti indirirken, alev topuna dönen otobüs kül oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan ve içinde 35 kişilik turist kafilesinin bulunduğu İ.Ç. (41) idaresindeki 34 BU 6728 plakalı yolcu otobüsünün motorundan birden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüsün kapılarını açan sürücü, 35 Suudi turisti otobüsten tahliye etti. Kısa süre sonra otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yangın sebebiyle yolu bir süreliğine kapatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün söndürülmesi ile beraber trafik kontrollü bir şekilde açıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken, alevlere teslim olan otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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