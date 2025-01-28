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Bursa'da Tüfekli Saldırı: Eski Eş Kız Kardeşleri Takip Etti

Bursa'da Tüfekli Saldırı: Eski Eş Kız Kardeşleri Takip Etti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından tüfekle saldırıya uğradı. Kız kardeşiyle birlikte yürüyen A.S., hafif yaralandı ve tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, tahkikat başlatıldı.

Bursa'da bir kadın, kız kardeşiyle sokakta yürürken takip eden eski eşinin tüfekli saldırısına uğradı. Hafif yaralanan kardeşler tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi ile sokak arasında yürüyen A.S., kendilerini takip eden eski eşinin tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet ettiği 2 kardeş kaçarak bir camiye sığındı. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil'e ihbarda bulunurken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan kardeşler Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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