Bursa'da Tüfekli Katil Zanlısı İnegöl'de Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde husumetlisini uzun namlulu tüfekle öldüren saldırgan, İnegöl'de trafik polislerinin takibiyle yakalandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde bir şahsı uzun namlulu tüfekle öldüren saldırgan 75 kilometre uzakta İnegöl ilçesinde trafik polislerinin nefes kesen takibiyle yakalandı. Şahsın aracında otomotik tüfek de bulundu. Katil zanlısının kaçarken ekiplere de ateş ettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli uzun süredir takip ettiği husumetlisini cadde üzerinde yakalayınca peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 35 yaşındaki Erdal Gündüz olduğu belirlendi. Gündüz'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Saldırgan olayın hemen ardından kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis ekibine de ateş açtığı bildirildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan zanlının yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlatılırken, ekiplerin güvenlik kameralarını ve muhtemel kaçış güzergahlarını anbean taradığı öğrenildi.

İnegöl'de yakalandı

Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, saldırganın İlyas D., olduğu tespit etti. İnegöl'deki trafik ekipleri yaptıkları takip sonucunda katil zanlısını İnegöl'de tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
