Bursa'da Tüfekle Yaralama Olayı: Taraflar Arasında Kavga Çıktı

Bursa'da Tüfekle Yaralama Olayı: Taraflar Arasında Kavga Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, telefonda tartıştığı şahsı buluştukları yerde tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, telefonda tartıştığı ardından buluştuğu şahsı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, dün gece Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesudiye Mahallesinde kavga eden 2 gencin ağabeyleri Tufan G. (22) ve İsmail T. (27) arasında telefonda tartışma yaşandı. İki şahıs, Yıldırım Caddesi'nde buluştu. Çıkan kavgada İsmail T., aracından aldığı tüfekle Tufan G.'ye defalarca ateş etti. Genç, sol bacağına isabet saçmalarla yaralandı. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İsmail T., ifadesinde, "Kardeşlerimiz kavga etmiş. Bu konudan dolayı bizde tartıştık. Küfürleşme oldu. Çıkan kavgada kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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