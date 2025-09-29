Bursa'da Tüfekle Vurulan Şahıs 6 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Bursa'da başından tüfekle vurulan şahıs, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay Aslin (30) ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla birlikte darbetti. Olayın ardından taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B., yanındaki pompalı tüfekle Özay Aslin'e ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli Kenan B. ile kavgaya karıştığı belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Tüfekle başından vurularak ağır yaralanan Özay Aslin, Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - BURSA