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Bursa'da Tramvayda Yangın Korkuttu

Bursa'da Tramvayda Yangın Korkuttu
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Bursa'da seyir halindeki tramvayda çıkan yangında yolcular tahliye edildi, olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da seyir halindeki tramvayda çıkan yangın korku dolu anlar yaşandı.

Heykel Kent Meydanı seferini yapan tramvaydan merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Tramvayın fren sisteminde yaşanan teknik bir arızanın ardından balatalardan kıvılcım çıkmasıyla yangın başladı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında tramvayda bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla araçtan tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, tramvayda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. Tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşanırken, hat üzerinde ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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